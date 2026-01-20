Violento frontale fra auto in due finiscono all' ospedale | strada chiusa per quasi due ore

Nella serata di ieri, intorno alle 20, si è verificato un grave incidente stradale in cui due veicoli sono rimasti coinvolti in un frontale. L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi e ha causato il trasferimento di due persone in ospedale. La strada è rimasta chiusa per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Ad aver la peggio nello scontro è stata una donna che è stata poi trasportata al Bufalini. Sul posto oltre al 118 anche Vigili del Fuoco e Polizia Locale Due persone in ospedale a seguito di uno spaventoso frontale. Un violento incidente è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 20. Tutto è accaduto in via Bonifica a Porto Fuori, all'altezza del civico 16. Qui per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, è avvenuto un frontale fra due auto: una Opel Meriva con a bordo una coppia e una Renault guidata da una donna. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, con le due auto che procedevano in direzione opposta su via Bonifica.

