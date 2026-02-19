Deve stare lontano dalla ex ma viola ripetutamente il provvedimento | va in carcere

PALAIA – Nel pomeriggio dello scorso martedì (17 febbraio) i carabinieri della stazione di Palaia hanno arrestato un uomo di 59 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Pisa – Sezione GipGup. Il provvedimento scaturisce dal costante monitoraggio effettuato dai militari dell’Arma nei confronti dell’uomo, gia? sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa con l’ausilio del braccialetto elettronico. Tale misura era stata applicata a seguito di gravi episodi di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e minaccia aggravata commessi ai danni dell’ex convivente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Deve stare lontano dalla moglie ma tenta più volte di avvicinarla: 60enne arrestato ad AssoUn uomo di 60 anni è stato arrestato ad Asso dopo aver più volte tentato di avvicinare la ex moglie, nonostante il provvedimento del tribunale che gli aveva vietato di avvicinarsi a lei.

Morolo, viola ripetutamente i domiciliari, 47enne finisce in carcere.I Carabinieri di Morolo hanno arrestato un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine, per aver violato più volte i domiciliari.

Deve stare lontano dalla moglie ma tenta più volte di avvicinarla: 60enne arrestato ad AssoAsso (Como), 3 febbraio 2026 – Il Tribunale di Como lo aveva allontanato dalla sua casa di Asso, con una sentenza del giudice che gli vietava di avvicinare la ex moglie, su richiesta della Procura che ...

