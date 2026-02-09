Vinitaly 2026 | Xcellent Spirits segna l’ingresso dei distillati all’interno della fiera
Vinitaly 2026 si prepara a cambiare volto. Per la prima volta, la fiera ospiterà Xcellent Spirits, un evento dedicato ai distillati che si svolgerà insieme alle tradizionali degustazioni di vini. La novità mira a far conoscere meglio il mondo dei distillati ai professionisti del settore. La fiera si terrà dal 12 al 15 aprile a Veronafiere e promette di portare un’aria fresca e innovativa nel settore.
Vinitaly 2026 si prepara ad accogliere una novità significativa: l’introduzione di Xcellent Spirits, un format B2B interamente rinnovato dedicato al mondo dei distillati, che debutterà nella 58esima edizione della fiera, in programma a Veronafiere dal 12 al 15 aprile. Questa evoluzione strategica risponde alla crescente rilevanza del settore e all’evoluzione dei consumi, integrando stabilmente i distillati nell’ecosistema di Vinitaly. L’annuncio segna una svolta per la manifestazione veronese, tradizionalmente focalizzata sul vino, e riflette un cambiamento più ampio nel panorama del consumo di bevande alcoliche a livello globale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Vinitaly 2026
Ultime notizie su Vinitaly 2026
Argomenti discussi: Vinitaly 2026 lancia Xcellent Spirits; Novità a Vinitaly 2026: nasce Xcellent Spirits, nuovo padiglione dedicato agli spirits; Vinitaly 2026: Nasce Xcellent Spirits, il Nuovo Padiglione Dedicato ai Distillati; Vinitaly 2026 apre ai distillati e inaugura il padiglione Xcellent Spirits.
