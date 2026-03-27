Vincita a Torino Filadelfia | un fortunato porta a casa quasi 50mila euro giocando al Lotto

Da torinotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 24 marzo 2026, a Torino, un giocatore ha vinto quasi 50.000 euro con una schedina da 20 euro al Lotto. La cifra esatta di 47.500 euro è stata centrata in seguito all'estrazione, portando a casa la somma con una sola giocata. La vincita rappresenta una delle più consistenti registrate in città in questa occasione.

Ha scommesso 20 euro e ne ha vinti 47.500. Un fortunato giocatore (o giocatrice) del Lotto si è portato a casa la somma nell'estrazione di martedì 24 marzo 2026. Ha giocato una schedina puntando dieci euro sull'ambo e dieci sul terno sulla ruota di Genova nella ricevitoria di via Tunisi 131 a Torino, gestita dalla famiglia Petrali, e ha centrato tre ambi e un terno che gli hanno permesso di accumulare la vincita. “Non abbiamo idea di chi possa essere stato - raccontano i gestori a TorinoToday -, speriamo che si faccia sentire. Gestiamo questa tabaccheria, che è storica nel quartiere ed esiste da diversi decenni, da 11 anni. Poco prima che subentrassimo noi fu fatta la vincita più consistente, di 200mila euro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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