Vincita a Cuorgné | fortunato giocatore fa 5 al Superenalotto e porta a casa quasi 70mila euro

Lo scorso 16 gennaio 2026, a Cuorgné, un giocatore ha centrato cinque numeri al Superenalotto, aggiudicandosi circa 70.000 euro. La vincita rappresenta un risultato significativo per la località, confermando ancora una volta l’interesse verso questa forma di gioco. L’evento ha attirato l’attenzione della comunità, sottolineando l’importanza di partecipare in modo responsabile e consapevole.

Nella serata di ieri, venerdì 16 gennaio 2026, una vincita importante è stata realizzata al Superenalotto a Cuorgné. Un giocatore che si è recato nella tabaccheria ricevitoria Sisal di via Brigate Partigiane ha realizzato un cinque portando a casa 69.741,41 euro. Una somma che non gli ha cambiato la vita ma che lo aiuterà a vivere un po' più tranquillo. La combinazione vincente è stata: 14 – 21 – 24 – 52 – 80 – 86 – J 57– SS 14. Anche stavolta non è stato realizzato il sei, quindi in palio per il concorso di questa sera, sabato 17 gennaio, c'è un jackpot da 107 milioni e 400mila euro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

