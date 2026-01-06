Vincita a Torino | porta a casa 40mila euro con un cinque al Superenalotto la fortuna bacia corso Svizzera
Un residente di Torino ha conquistato una vincita di 40.000 euro grazie a un cinque al Superenalotto presso la tabaccheria di corso Svizzera 43. L’evento si è verificato all’inizio del 2026, portando una dose di fortuna a un cliente locale. Questa occasione sottolinea ancora una volta come, anche in modo semplice, alcune scelte possano cambiare le sorti di una giornata.
Il 2026 inizia con una vincita di 40.000 euro per un fortunato cliente della tabaccheria di corso Svizzera 43, a Torino. Il 3 gennaio, come spiega Agipro, qui è stato centrato un cinque al Superenalotto. Grazie alla combinazione vincente, per l’esattezza il giocatore si è aggiudicato la somma di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
