A Napoli, un giocatore ha vinto 50mila euro con il 10eLotto, mentre a Caserta due diverse schedine hanno totalizzato 22mila euro ciascuna, tutte scelte nel tentativo di centrare la fortuna dopo le recenti estrazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il concorso del 10eLotto di giovedì 12 febbraio ha premiato la Campania. Come riporta Agipronews, infatti, a Napoli un fortunato giocatore si è aggiudicato una vincita da 50mila euro grazie a un 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 503,7 milioni da inizio anno. A segno la Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, doppietta da oltre 22mila euro in provincia di Caserta nell’estrazione di giovedì 12 febbraio: centrati oltre 11mila euro a Sessa Aurunca, con una giocata “Oro” in un punto vendita di Via Appia, a cui si aggiungono oltre 10mila euro vinti a Casagiove, in Via Nazionale Appia, con un terno e tre ambi sulla ruota di Genova. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - 10eLotto, colpo da 50mila euro a Napoli. Doppietta da 22mila euro a Caserta

La Campania festeggia con il 10eLotto.

