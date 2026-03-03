Davide Bar dove si vince Con la schedina da 3 euro ne porta a casa 50mila

Gioca soli 3 euro in una schedina del 10 e Lotto e si porta a casa una vincita di 50mila euro. E' quanto accaduto venerdì mattina ad un fortunato cliente del Davide Bar di via Mondini (Santa Maria delle Fabbrecce), che si è aggiudicato la somma più alta di tutte le giocate che si sono realizzate in quella giornata in Italia. "Ovviamente non posso rivelare l'identità del fortunato vincitore – dice con un certo orgoglio il titolare del Davide Bar, Gian-Piero Magi – ma posso dire che è un nostro cliente abituale, uomo, pesarese, sulla quarantina. Non posso dire di più. E' stato davvero molto fortunato con questa vincita – aggiunge il titolare...