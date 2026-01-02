Trascina la moglie per i capelli poi picchia le figlie | arrestato albanese

Un uomo albanese, con precedenti penali, è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie e le figlie. La polizia è intervenuta in seguito a una segnalazione dei vicini, che avevano udito urla provenire dall’abitazione. L’arresto si è reso necessario per tutelare le persone coinvolte e garantire l’ordine pubblico.

L'uomo, con precedenti penali, è stato bloccato grazie alla segnalazione dei vicini di casa, allertati dalle urla. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

