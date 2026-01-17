Oggiono esplode bombola di gas in casa | due feriti gravi

Oggiono, 16 gennaio 2026 – Nella serata di oggi, un'esplosione causata da una bombola di gas si è verificata in una abitazione di Oggiono, provocando due feriti gravi. L'incidente ha causato danni alla struttura e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori. La dinamica dell'incidente è al momento in fase di accertamento.

Oggiono (Lecco), 16 gennaio 2026 – Prima le fiamme, poi il boato dell'esplosione. Nella prima serata di oggi, venerdì 16 gennaio, all'interno di un'abitazione a Oggiono è esplosa una bombola di gas. All'intero c'erano diverse persone e almeno due sono rimaste ferite. Sono gravi. L'esplosione. Il boato è stato avvertito poco dopo le 20. A provocarlo risulta sia stato lo scoppio di una bombola di metano, probabilmente per alimentare una cucina domestica, all'interno di una casa dove vive una famiglia di extracomunitari. È stata come l'esplosione di una bomba in uno spazio confinato. Lo spostamento d'aria ha squarciato i vetri delle finestre e divelto gli infissi, sparando tutt'attorno una nuvola di detriti come schegge di proiettile.

ESPLODE UNA BOMBOLA A OGGIONO, VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE - Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con un massiccio spiegamento di mezzi: quattro proveni ... lecconews.news

Oggiono: scoppia una bombola in un'abitazione, VVF e 118 in località Malavoglia - Intervento dei Vigili del Fuoco in questi minuti a Oggiono a seguito dell’esplosione di una bombola di gas verificatasi – stando alle prime notizie sin qui raccolte - casateonline.it

