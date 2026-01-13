Esplode una bombola di gas durante il matrimonio | muoiono gli sposi e altre 6 persone diversi i feriti

Una grave esplosione di una bombola di gas si è verificata in un’abitazione nel centro di Islamabad, poco dopo un ricevimento di nozze. L’incidente ha causato la morte di otto persone, tra cui gli sposi, e ha provocato diversi feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione e sulle circostanze dell’accaduto, in un contesto di emergenza e di ricerca di risposte.

Una bombola di gas è esplosa all'interno di un'abitazione nel centro di Islamabad poche ore dopo un ricevimento di nozze, causando almeno otto morti, tra cui gli sposi, e diversi feriti. La deflagrazione è avvenuta nelle prime ore di domenica, mentre gli invitati dormivano dopo i festeggiamenti per il matrimonio, provocando il crollo parziale della casa e danni ad altre abitazioni vicine. Le persone ferite sono state soccorse e trasportate al Pakistan Institute of Medical Sciences, uno dei principali ospedali della capitale. Le autorità sanitarie hanno riferito che alcuni dei feriti versano in condizioni serie, ma stabili.

