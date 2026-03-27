Villaggio dei Ragazzi Aveta | Lavoriamo per aumentare le risorse

La discussione sui fondi regionali destinati al Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni prosegue nel panorama politico locale. Un rappresentante dell'ente ha dichiarato che si sta lavorando per incrementare le risorse a disposizione. La questione riguarda la disponibilità di finanziamenti pubblici e la loro gestione per sostenere le attività dell'istituto. La discussione si concentra sulle modalità di allocazione e utilizzo di tali fondi.

Il consigliere regionale del M5S: "Necessari fondi adeguati visto che 1,9 milioni di euro sono destinati esclusivamente agli stipendi" La questione relativa ai fondi regionali per il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni continua a tenere banco nel dibattito politico. Ad intervenire sull'argomento è il consigliere regionale Raffaele Aveta, firmatario di uno dei due ordini del giorno presentati in consiglio regionale, successivamente unificati: “Con l’approvazione unanime, in consiglio regionale, dell’ordine del giorno sul Villaggio dei Ragazzi tracciamo una direzione chiara: salvaguardare la missione dell'ente che offre servizi sociali, assistenziali e formativi e tutelare i lavoratori. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Villaggio dei Ragazzi, Aveta: "Lavoriamo per aumentare le risorse" Articoli correlati Aveta (M5S): “Villaggio dei Ragazzi, approvato nostro ordine del giorno: ora lavoriamo per aumentare le risorse”Tempo di lettura: 2 minuti“Con l’approvazione unanime, in Consiglio regionale, dell’ordine del giorno sul Villaggio dei Ragazzi tracciamo una... Alto Matese, Aveta (M5S): “Risorse significative per le aree interne casertane”L’approvazione del preliminare della Strategia per l’Area Interna Alto Matese, avvenuta durante l’ultima seduta di Giunta regionale, rappresenta un... Una selezione di notizie su Villaggio dei Ragazzi Aveta Lavoriamo... Temi più discussi: Moonaciè al Villaggio dei Ragazzi: un ritorno alle radici tra musica e appartenenza; Violenza di genere: gli studenti del Villaggio dei Ragazzi giuristi per un giorno; Villaggio dei Ragazzi. Aveta (M5S) propone: Incremento e stabilizzazione del contributo regionale; Piramal Pharma Solutions celebra il 20° anniversario dello stabilimento di Morpeth con l'acquisizione della pressa per compresse Korsch X3. Campania, Villaggio Ragazzi. Aveta (M5S): Approvato nostro ordine del giorno: ora lavoriamo per aumentare le risorseNapoli, 27 Marzo - Con l'approvazione unanime, in Consiglio regionale, dell'ordine del giorno sul Villaggio dei Ragazzi tracciamo una direzione chiara: ... sciscianonotizie.it Consigliere regionale M5S, Raffaele Aveta: Villaggio dei Ragazzi, approvato nostro ordine del giorno: ora lavoriamo per aumentare le risorsepoliticamentecorretto.com - Consigliere regionale M5S, Raffaele Aveta: Villaggio dei Ragazzi, approvato nostro ordine del giorno: ora lavoriamo per aumentare le risorse ... politicamentecorretto.com Sembra il villaggio di Babbo Natale, ma è monte Cammarata in primavera Sulla Sicilia occidentale pioggia e grandine: la neve ha... ARTICOLO+VIDEO - facebook.com facebook Con un'inclinazione di 17 gradi, la chiesa nel villaggio di Ropoto provoca vertigini a chiunque riesca a visitarla x.com