Alto Matese Aveta M5S | Risorse significative per le aree interne casertane
Durante l’ultima seduta di Giunta regionale è stato approvato il preliminare della Strategia per l’Area Interna Alto Matese. La decisione riguarda risorse significative destinate alle zone interne della provincia di Caserta. La misura mira a favorire lo sviluppo e il rilancio delle aree interne, con un’attenzione particolare alle esigenze di queste comunità.
L'approvazione del preliminare della Strategia per l'Area Interna Alto Matese, avvenuta durante l'ultima seduta di Giunta regionale, rappresenta un passaggio decisivo per il rilancio delle aree interne della provincia di Caserta. Lo sottolinea il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.
