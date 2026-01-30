Il consiglio comunale di Napoli ha dato il via libera all’unanimità al bilancio di previsione per i prossimi tre anni, dal 2026 al 2028. La decisione rappresenta un passo importante per la gestione delle risorse del capoluogo campano, che ora può pianificare le spese e gli investimenti futuri con maggiore chiarezza.

Il consiglio comunale di Napoli ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione triennale 2026-2028, siglando un passaggio fondamentale per la programmazione finanziaria del capoluogo campano nei prossimi tre anni. L’approvazione, avvenuta in seduta pubblica, ha visto il via libera a un piano che prevede un impegno complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro, con una distribuzione strategica tra investimenti infrastrutturali, servizi sociali, manutenzione del patrimonio pubblico e progetti di rigenerazione urbana. Il documento, elaborato dal settore economico-finanziario del Comune, si inserisce nel quadro di una ristrutturazione del bilancio guidata dall’obiettivo di ridurre il debito e migliorare la sostenibilità finanziaria a lungo termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il piano finanziario triennale del Comune di Napoli riceve il via libera dal consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato definitivamente l'aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e la relativa variante, rappresentando un momento importante per la pianificazione urbanistica della città.

