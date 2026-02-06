Ciclabile tra Forte Chievo e Via Legnago | via libera dal consiglio comunale

Il consiglio comunale di Verona ha dato il via libera alla realizzazione della nuova ciclabile tra Forte Chievo e Via Legnago. I lavori sono stati approvati con 23 voti favorevoli e 7 astensioni. Ora si potrà partire con il progetto di fattibilità tecnico-economica, che prevede di collegare meglio le due zone della città attraverso una pista ciclabile. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di migliorare la mobilità sostenibile e favorire l’uso della bicicletta tra i cittadini.

Oltre alla seduta aperta per il Giorno del Ricordo, il consiglio comunale di Verona ha tenuto ieri, 5 febbraio, anche una seduta ordinaria in cui è stato approvato con 23 voti favorevoli e 7 astenuti il progetto di fattibilità tecnico?economica dell’itinerario ciclabile “Forte Chievo - Via.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

La giunta comunale di Verona ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova ciclabile che collegherà Forte Chievo a Via Legnago.

