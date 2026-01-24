L' Abruzzo al terzo posto in Italia per l' aumento degli incassi derivanti dalla multe stradali i dati del Codacons
Secondo i dati del Codacons, nel 2025 l'Abruzzo si posiziona al terzo posto in Italia per l’incremento degli incassi derivanti dalle multe stradali rispetto all’anno precedente. Questa crescita riflette un aumento delle sanzioni elevate nella regione, evidenziando un cambiamento nelle politiche di controllo e sicurezza stradale. L’analisi dei dati fornisce un quadro aggiornato sulla situazione delle infrazioni e delle relative entrate per le autorità locali.
Nel 2025, rispetto all'anno precedente, l'Abruzzo risulta al terzo posto in Italia per l'aumento più marcato degli incassi derivanti dalle multe stradali.Come riporta LaPresse, nel confronto con l’anno precedente (2024) la Calabria è stata la regione col calo più marcato degli incassi (-14,4%).🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Pescara al terzo posto in Italia per l'aumento del numero di veicoli coinvolti (1.279) in incidenti stradali
Cervi in Abruzzo, la Cia rilancia la caccia selettiva: "Danni alle colture e aumento degli incidenti stradali"La Cia agricoltori italiani in Abruzzo evidenzia l’emergenza cervi, che causano danni alle colture e aumentano gli incidenti stradali.
Argomenti discussi: Rc auto: registrato un aumento superiore al 5% del premio medio in Abruzzo, a Pescara si spende di più; L'aeroporto d'Abruzzo al secondo posto degli scali con il maggior incremento di passeggeri; Promozione/A, i finali: Rosetana e Avezzano inarrestabili, si riapre la corsa al terzo posto; Sanità, dal Rapporto Crea luci e ombre per l’Abruzzo.
L'Abruzzo al terzo posto in Italia per l'aumento degli incassi derivanti dalla multe stradali, i dati del CodaconsNel 2025, rispetto all'anno precedente, l'Abruzzo risulta al terzo posto in Italia per l'aumento più marcato degli incassi derivanti dalle multe stradali. Come riporta LaPresse, nel confronto con l’an ... ilpescara.it
Giulianova: Il Sindaco Costantini "Valuterò con la mia squadra l'eventualità di un terzo mandato" -TG News Abruzzo del 21/01/26 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.