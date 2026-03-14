Sicurezza urbana e infrastrutture | dai fondi del Viminale un’opportunità per i piccoli Comuni del salernitano

Il Ministero dell’Interno ha annunciato lo sblocco di circa 1,3 miliardi di euro destinati ai Comuni italiani, con oltre 82,6 milioni assegnati ai enti locali della provincia di Salerno. Questi fondi sono destinati a migliorare le infrastrutture e la sicurezza urbana nei piccoli Comuni del territorio. La ripartizione delle risorse mira a sostenere interventi specifici, garantendo investimenti diretti alle comunità locali.

Secondo la Cisl di Salerno, questi finanziamenti rappresentano un’occasione strategica per rafforzare la sicurezza delle comunità locali e allo stesso tempo sostenere l’economia attraverso nuovi cantieri e occupazione Boccata d'ossigeno per il nostro territorio: il Ministero dell’Interno ha sbloccato investimenti straordinari per circa 1,3 miliardi di euro destinati ai Comuni italiani, con oltre 82,6 milioni assegnati agli enti locali della Provincia di Salerno per interventi legati alla sicurezza urbana, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al miglioramento delle infrastrutture. Si tratta di risorse particolarmente preziose... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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