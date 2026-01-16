La strada di Como abbandonata a se stessa | pubblica o privata? I residenti chiedono risposte

I residenti di via Cappelletti a Como chiedono da mesi un confronto con l’amministrazione comunale per chiarire se la strada sia pubblica o privata. La definizione della natura della via è importante per comprendere chi sia responsabile della manutenzione e della sicurezza. La questione, ancora irrisolta, coinvolge direttamente la qualità della vita dei residenti e richiede una risposta ufficiale e trasparente.

Da mesi i residenti di via Cappelletti, a Como, chiedono un incontro ufficiale con l'amministrazione comunale per chiarire una questione tutt'altro che secondaria: la natura della strada, pubblica o privata, e quindi chi debba occuparsi della sua manutenzione e della sicurezza. Una domanda apparentemente tecnica, ma con ricadute molto concrete. Il manto stradale è sempre più deteriorato, con crepe, buche e avvallamenti che rendono difficoltoso e potenzialmente pericoloso il passaggio di pedoni, ciclisti e automobilisti. Una situazione che, secondo i residenti, incide direttamente sulla qualità della vita quotidiana.

