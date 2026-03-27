Nel Reggino e nel Cosentino sono in corso nevicate sulle strade statali e sulla A2 del Mediterraneo a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le precipitazioni nevose coinvolgono anche quote medio basse. In risposta, Anas ha attivato i protocolli previsti dal Piano Neve per assicurare la sicurezza e la percorribilità della rete stradale.

Mezzi e personale sono in azione dalle prime ore di questa mattina nella provincia di Reggio Calabria, sulla statale 183 Aspromonte Jonio e 184 Delle Gambarie. Nel tratto della A2 Autostrada del Mediterraneo, compreso tra Sala Consilina e Frascineto sono stati attivati presidi di filtraggio del traffico, presso gli svincoli di Sala Consilina in direzione sud e a Sibari in direzione nord. Sul posto sono attualmente impegnati 10 mezzi spazzaneve, oltre a personale tecnico Anas. Durante la notte Il personale Anas è inoltre intervenuto su alcuni tratti per la rimozione di veicoli intraversati, in particolare mezzi pesanti sprovvisti di catene o pneumatici invernali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - VIDEO| Nel Reggino e Cosentino nevicate in atto su Statali e A2 del Mediterraneo

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