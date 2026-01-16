Tensione sull' A2 del Mediterraneo furgone in fiamme a Battipaglia

Questa mattina, sull'A2 del Mediterraneo, si sono registrati momenti di tensione a causa di un incendio che ha coinvolto un furgone poco dopo lo svincolo di Battipaglia, in direzione sud. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di contenere le fiamme e di mettere in sicurezza l’area. La circolazione ha subito rallentamenti, ma non si sono registrati feriti.

Momenti di tensione, questa mattina, lungo l'A2 del Mediterraneo, dove un furgone è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme subito dopo lo svincolo di Battipaglia, in direzione sud. Fortunatamente il conducente si è reso conto in tempo del fuoco ed ha prontamente accostato nella corsia di.

