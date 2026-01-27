A2 del Mediterraneo | previsto il passaggio di un nuovo trasporto eccezionale nel salernitano i disagi

È in programma un nuovo passaggio di un trasporto eccezionale sulla A2 del Mediterraneo, che comporterà limitazioni al traffico nel tratto salernitano e sulla Diramazione Napoli. L'evento, previsto a partire dalla serata, potrebbe generare disagi alla viabilità locale e regionale. È consigliabile pianificare gli spostamenti tenendo conto delle restrizioni temporanee per garantire la sicurezza e ridurre eventuali disagi.

All'orizzonte, un nuovo passaggio di un trasporto eccezionale, dalla serata di oggi: entreranno in vigore delle limitazioni al traffico lungo il tratto della A2 'Autostrada del Mediterraneo' e la Diramazione Napoli in provincia di Salerno. Il transito comporterà rallentamenti della circolazione.

