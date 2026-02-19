Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, si è mostrato affascinato da un giocatore del Galatasaray durante una partita turca. La causa è la sua abilità tecnica e il suo senso della posizione, che hanno attirato l’attenzione di Chiellini. Il dirigente bianconero ha anche osservato il modo in cui il calciatore si muove in campo, dimostrando sicurezza e personalità. Nei prossimi mesi, la Juventus potrebbe decidere di seguire da vicino questa giovane promessa turca prima della finestra di mercato estiva.

Mercato Juventus, il dirigente bianconero osserva con grande attenzione il talento turco in vista della prossima sessione estiva. Gli incroci in campo continentale rappresentano costantemente un crocevia fondamentale non soltanto per gli esiti puramente sportivi, ma anche per intrecciare preziose trame. Secondo le recenti indiscrezioni diffuse dal noto portale turco Fanatik, la recente sfida internazionale ha offerto l’occasione ideale per osservare da vicino alcuni profili di altissimo livello agonistico e tecnico. In questo scenario particolarmente stimolante, il dirigente della Juventus Giorgio Chiellini è rimasto folgorato dalle immense qualità mostrate sul rettangolo verde da Baris Alper Yilmaz, esterno offensivo dotato di uno strapotere fisico assolutamente fuori dal comune. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mercato Juventus, dalla Turchia: Chiellini stregato da questo calciatore del Galatasaray! Ecco cosa ha detto

