Sinner ha avuto un piccolo problema fisico con Shelton? L’angolo mi ha detto di chiamare il fisio

Jannik Sinner ha vinto contro Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026. Dopo il match, il tennista italiano ha spiegato di aver avuto un problema fisico, ma ha subito chiamato il fisioterapista. La partita si è conclusa con la sua vittoria, anche se il problema ha creato qualche preoccupazione durante l’incontro.

Jannik Sinner ha imposto la propria superiorità contro l’americano Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026. Alla Rod Laver Arena di Melbourne, il n.2 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 6-4. Una prestazione di grande solidità per il tennista pusterese, che tuttavia ha sollevato qualche interrogativo in merito alle sue condizioni fisiche. Come noto, nel terzo turno Sinner era stato colto dai crampi durante la sfida contro l’altro statunitense Eliot Spizzirri. Le alte temperature di quella giornata avevano messo a dura prova Jannik, bravo — e anche fortunato — a sfruttare la normativa che ha imposto la chiusura del tetto retrattile per la tutela della salute degli atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner ha lasciato il campo agli Australian Open con un problema fisico.

