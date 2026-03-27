Domenica 29 marzo alle 18:30 si terrà presso Casa Conforti a Gallara di Montecorvino Pugliano l'incontro culturale intitolato

Domenica 29 marzo, alle ore 18:30, gli spazi di Casa Conforti a Gallara di Montecorvino Pugliano ospiteranno l'incontro culturale "Viaggio nella Memoria – Tradizioni Pasquali nel Salernitano". L'iniziativa, promossa dall'Associazione di Volontariato e Culturale "Amici di Gallara", analizzerà i riti della Settimana Santa dal punto di vista storico, artistico e sociale. Il programma prevede una serie di relazioni tematiche moderate da Donato Di Poto. Generoso Conforti interverrà sulle usanze religiose della città di Salerno e della zona degli Alburni, mentre Giuseppina Imparato analizzerà la rappresentazione della Pasqua nella storia dell'arte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - "Viaggio nella Memoria – Tradizioni Pasquali nel Salernitano": l'incontro a Montecorvino Pugliano

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