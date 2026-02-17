Rapina impropria un arresto a Montecorvino Pugliano

Il 16 febbraio, a Montecorvino Pugliano, i Carabinieri hanno arrestato En Najy Hamza, accusato di aver tentato di rapinare un negozio. L’uomo aveva preso merce per circa cento euro e, quando è stato scoperto dal dipendente, ha reagito con violenza. La polizia ha poi bloccato e arrestato l’indagato sul posto.

Il 16 febbraio, a Montecorvino Pugliano (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno arrestato En Najy Hamza, indagato per "rapina impropria" in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, da una attività commerciale si sarebbe impossessato di materiale vario, per un valore di cento euro circa, e scoperto dal dipendente, lo avrebbe aggredito, tentando di allontanarsi per essere infine bloccato e arrestato.