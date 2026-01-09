Happy fania | a Montecorvino Pugliano torna il Volo della Befana
A Montecorvino Pugliano torna il tradizionale Volo della Befana, inserito nell'ambito dell'evento “Happy Fania”. Questa manifestazione offre un'occasione per vivere una tradizione che coinvolge la comunità, con un programma rinnovato e adatto a tutte le età. L'evento rappresenta un momento di condivisione e di attenzione alle tradizioni locali, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio culturale del territorio.
A Montecorvino Pugliano torna il tradizionale Volo della Befana, proposto quest'anno in una versione rinnovata all'interno dell'evento denominato “Happy Fania”. La manifestazione si svolgerà domenica 11 gennaio 2026, a partire dalle ore 16.00, lungo via Diaz nella località di Pugliano Capoluogo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Torna “HappyFania” a Montecorvino Pugliano, cresce l'attesa per il Volo della Befana - Ritorna anche quest’anno il tradizionale evento “HappyFania” che si terrà venerdì 5 alle ore 17 con “Aspettando la Befana” e sabato 6 gennaio alle ore 16 con il “Volo della Befana” che avverrà sul ... salernotoday.it
A Montecorvino Pugliano ritorna l’Happyfania: 3 giorni di divertimento - Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio prossimi, a in via Diaz di Pugliano capoluogo, dalle ore 16. vocedistrada.it
