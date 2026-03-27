Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 19 | 10

Il servizio di informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornato alle 19:10 del 27 marzo 2026, segnala che Astral, l'ente responsabile della gestione del trasporto pubblico regionale, ha pubblicato dati sulla situazione del traffico e sulla mobilità. La redazione ha reso disponibili queste informazioni attraverso il portale al mobilità, fornendo dettagli aggiornati sulle condizioni delle strade e sui percorsi di trasporto pubblico nella regione.

Astral infomobilità assoluto per trovati dalla redazione di al mobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare carreggiata interna se ne abbiamo code a tratti Nomentana Roma Teramo e tra Roma Fiumicino e Aurelia in esterna Così a tratti tra roma-fiumicino diramazione Roma sud della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro Mentre sulla Roma Fiumicino si rallenta tra una con della Magliana raccordo traffico intenso poi sulla Colombo trave di Mezzocammino avvenimenti verso Ostia in chiusura il trasporto marittimo lascia una riforma che a causa del maltempo non verrà effettuata la corsa unità veloce Ponza Formia di domani ore 6:45 è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 19:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità servizio della regione Lazio ha un incidente sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni direzione Napoli prestare attenzione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità saluto un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare carreggiata interna segnaliamo Codes da Cascia e Roma Teramo in esterna ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook