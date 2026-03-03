Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 3 marzo 2026, Astral Infomobilità della Regione Lazio ha segnalato un incidente sulla A1 Roma-Napoli. L'incidente si è verificato in una tratta tra due punti non specificati e sta causando rallentamenti alla circolazione. La situazione rimane sotto osservazione e non sono ancora disponibili dettagli sulle eventuali conseguenze o sulla viabilità alternativa.

Astral infomobilità servizio della regione Lazio ha un incidente sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni direzione Napoli prestare attenzione passiamo raccordo anulare carreggiata esterna code a tratti della Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud mentre l'interno abbiamo così a tratti tra Cassia bis e Salaria e code per incidente tra Nomentana diramazione sul tratto Urbano della A24 si rallenta a tratti tra Portonaccio e Tor Cervara verso raccordo code sulla Roma Fiumicino all'altezza di via Cristoforo Colombo in direzione raccordo è proprio sulla Cristoforo Colombo segnaliamo cose perché trave di Mezzocammino via di Malafede verso.