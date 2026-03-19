Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 19 marzo 2026, Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio, promosso dalla Regione Lazio, fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico e sulle eventuali criticità lungo le principali direttrici. Le comunicazioni vengono trasmesse regolarmente per aggiornare gli automobilisti e chi si sposta nelle zone interessate.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna Rimanendo in esterna un incidente rallenta il traffico tra le uscite Prenestina e Nomentana mentre è in carreggiata interna traffico rallentato con code tra Laurentina ed Ostiense Fiumicino Aurelia più avanti tra le uscite Bufalotta Roma Teramo sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est in senso contrario rallentamenti tra la tangenziale ed il grande raccordo anulare percorrendo la statale Pontina per incidente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità servizio della regione Lazio ha un incidente sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni direzione Napoli prestare attenzione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla capitale sul... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 19:10. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook