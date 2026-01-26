Castelvenere via libera alla nuova Isola Ecologica finanziata dalla Regione

Castelvenere ottiene il via libera per la nuova Isola Ecologica, finanziata dalla Regione con circa 600mila euro. L’intervento, approvato dall’ATO di Benevento, mira a migliorare la raccolta differenziata e i servizi ambientali, contribuendo a una gestione dei rifiuti più efficace e sostenibile. Questo progetto rappresenta un passo avanti per il territorio, promuovendo pratiche più responsabili e rispettose dell’ambiente.

Castelvenere compie un passo importante verso una gestione sempre più efficiente e sostenibile dei rifiuti. Grazie allo stanziamento dei fondi FSC 2021-2027, pari a circa 600mila euro, approvati dall'Ente d'Ambito (ATO) di Benevento, il Comune potrà finalmente realizzare la nuova Isola Ecologica. Il nuovo centro comunale di raccolta sarà moderno ed efficiente e consentirà di potenziare ulteriormente la raccolta differenziata, offrendo una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e garantendo un maggiore rispetto per l'ambiente. «Con la dotazione di questo centro – aggiunge Di Santo – andremo a qualificare ulteriormente il Comune, migliorando i servizi e la sostenibilità ambientale».

