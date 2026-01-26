Castelvenere via libera alla nuova Isola Ecologica finanziata dalla Regione

Da fremondoweb.com 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Castelvenere ottiene il via libera per la nuova Isola Ecologica, finanziata dalla Regione con circa 600mila euro. L’intervento, approvato dall’ATO di Benevento, mira a migliorare la raccolta differenziata e i servizi ambientali, contribuendo a una gestione dei rifiuti più efficace e sostenibile. Questo progetto rappresenta un passo avanti per il territorio, promuovendo pratiche più responsabili e rispettose dell’ambiente.

Castelvenere compie un passo importante verso una gestione sempre più efficiente e sostenibile dei rifiuti. Grazie allo stanziamento dei fondi FSC 2021-2027, pari a circa 600mila euro, approvati dall’Ente d’Ambito (ATO) di Benevento, il Comune potrà finalmente realizzare la nuova Isola Ecologica. Il nuovo centro comunale di raccolta sarà moderno ed efficiente e consentirà di potenziare ulteriormente la raccolta differenziata, offrendo una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e garantendo un maggiore rispetto per l’ambiente. «Con la dotazione di questo centro – aggiunge Di Santo – andremo a qualificare ulteriormente il Comune, migliorando i servizi e la sostenibilità ambientale». 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

castelvenere via libera alla nuova isola ecologica finanziata dalla regione

© Fremondoweb.com - Castelvenere, via libera alla nuova Isola Ecologica finanziata dalla Regione

Leggi anche: Avviati i lavori per la nuova isola ecologica, alla Madonnina la quinta stazione cittadina

Leggi anche: Avviati i lavori per la nuova isola ecologica, alla Madonnina la quinta stazione cittadina

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Benevento, ristori dell'Alta Velocità: 23 milioni di euro per le strade.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.