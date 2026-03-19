Cerreto torna la Via Crucis Vivente nella Parrocchia di San Martino
Domenica 29 marzo, nella Parrocchia di San Martino, si terrà di nuovo la Via Crucis Vivente, una rappresentazione che unisce fede e musica. La manifestazione coinvolge un gruppo di volontari e si svolge in un percorso all’aperto, con scene che ripropongono le ultime ore di Gesù. L’evento si svolge nel rispetto delle tradizioni religiose e richiama la partecipazione dei fedeli della zona.
L’iniziativa propone una rappresentazione intensa e partecipata della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo, con l’obiettivo di offrire alla comunità un momento di profonda riflessione spirituale e condivisione. Attraverso una messa in scena curata nei dettagli, i fedeli saranno accompagnati in un percorso emozionale che ripercorre gli ultimi momenti della vita di Gesù, mettendo al centro il messaggio universale di amore e misericordia. Elemento distintivo dell’evento è il coinvolgimento attivo della comunità locale, con figuranti e volontari che daranno vita alle diverse stazioni della Via Crucis, contribuendo a creare un’atmosfera autentica e coinvolgente. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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