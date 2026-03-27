L'Università di Ferrara ha selezionato Verucchio come borgo pilota per un progetto di digitalizzazione del patrimonio. La facoltà di architettura dell'ateneo ha deciso di coinvolgere il paese come esempio nella conservazione e nello studio delle tecniche digitali applicate ai piccoli centri storici, con l'obiettivo di sviluppare metodi innovativi per tutelare il patrimonio culturale.

La facoltà di architettura dell'Università di Ferrara ha nominato Verucchio come centro pilota dei piccoli borghi per lo studio della digitalizzazione del territorio atta alla conservazione del Patrimonio Culturale. Nelle giornate dedicate a questo progetto che si sono appena tenute nella città estense, il professor Marcello Balzani ha annunciato che il 3 giugno Verucchio sarà la sede di un convegno dedicato a questi studi alla presenza della Soprintendenza della Regione, sindaci della Valmarecchia e autorità. Il progetto di digitalizzazione, ancora in corso, ha riguardato finora la Rocca malatestiana, il Museo Archeologico, la Pinacoteca comunale e tutta la via Sant'Agostino. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Verucchio scelto dall'Università di Ferrara come borgo pilota per la digitalizzazione del patrimonio

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