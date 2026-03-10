Il giorno delle nozze, la moglie del pilota di Formula 1 ha deciso di truccarsi da sola, senza affidarsi a un make-up artist. La modella e influencer ha spiegato che ha scelto di occuparsi personalmente del suo bridal beauty. La donna ha condiviso la sua esperienza, evidenziando come abbia voluto curare ogni dettaglio del proprio aspetto in modo autonomo.

Trucco da sposa fai da te per la top e influencer Alexandra Leclerc «Non volevo indossare molto più trucco del solito, né sfoggiare un look completamente diverso», ha spiegato alle telecamere di Vogue Australia la moglie del pilota di Formula 1. La quale ha aggiunto: «Tra dieci anni voglio riguardare le foto di nozze e non rimpiangere le mie scelte». Prima del grande giorno, Alexandra ha costruito il suo bridal look come farebbe una make-up artist: moodboard digitali, prove su prove e studio dei tutorial trucco delle varie celeb. Su Pinterest la modella ha salvato diverse immagini di riferimento, quindi ha testato su di sé decine di varianti ispirandosi ai video delle sue make-up artist preferite, ossia Nina Park e Mary Phillips. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La moglie del pilota di Formula 1 Charles Leclerc spiega perché ha scelto di truccarsi da sola il giorno del matrimonio

Articoli correlati

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc per il giorno del suo matrimonio ha scelto un outfit by CucinelliAnche il pilota di Formula 1, da alcuni anni prima guida della Ferrari, ha scelto l'eccellenza del made in Umbria in occasione del suo matrimonio: il...

Matrimonio Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux, la sposa ha realizzato da sola il trucco. Sui social ha scritto: «Make-up by me»Per il suo grande giorno, la sposa ha deciso di brillare indossando un sinuoso abito tempestato di lustrini e optando per un beauty look ad alto...

Una selezione di notizie su Charles Leclerc

Temi più discussi: Leclerc e Alexandra Saint Mleux marito e moglie: nozze blindate e auto da sogno, Monaco in festa; Charles Leclerc e il matrimonio segreto con Alexandra Saint Mleux, chi è la moglie: età, le nozze a Monaco e l'auto da sogno; Leclerc e Alexandra su Ferrari da marito e moglie; La moglie del pilota di Formula 1 Charles Leclerc spiega perché ha scelto di truccarsi da sola il giorno del matrimonio.

Chi è Leo, il bassotto di Charles Leclerc e Alexandra Saint MleuxLeo Leclerc è una star a quattro zampe che ha conquistato il cuore di molti: chi è il tenerissimo bassotto di Charles Leclerc e di sua moglie Alexandra ... dilei.it

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposatiCharles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sono ufficialmente marito e moglie. La celebre coppia, apprezzatissima da anni, si è sposata con una cerimonia civile a Montecarlo. Da sogno le foto che hanno p ... r101.it

Sono da poco passate le 5 del mattino in Italia quando la seconda domenica di marzo restituisce un'immagine che ai tifosi mancava da tempo: una Ferrari davanti a tutti. È la numero 16 di Charles Leclerc, in testa alla prima curva del Gran Premio d'Australia. Il - facebook.com facebook

Charles Leclerc e il matrimonio segreto con Alexandra Saint Mleux, chi è la moglie: età, le nozze a Monaco e l'auto da sogno x.com