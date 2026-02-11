La prima giornata di test a Sakhir si conclude con Verstappen in testa, seguito da Piastri. Hamilton si piazza al quarto posto, ma ha ancora molto lavoro sui long run. La classifica ufficiale al termine della mattinata vede Verstappen davanti con un tempo di 1:35, mentre gli altri piloti si preparano a migliorarsi nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.06 La classifica dopo la prima parte del day-1 in Bahrain: 1 Max Verstappen 1:35.433 9 2 Oscar Piastri +0.169 11 3 George Russell +0.675 9 4 Lewis Hamilton +1.000 13 5 Esteban Ocon +1.736 14 6 Arvid Lindblad +2.512 9 7 Carlos Sainz +2.788 14 8 Gabriel Bortoleto +3.438 13 9 Valtteri Bottas +3.717 11 10 Lance Stroll +4.450 9 11 Franco Colapinto +4.897 4 12.04 Ferrari ha lavorato tanto sul passo gara con 52 giri totali effettuati. La Rossa n. 44 chiude in 1.36.4 con 1 secondo netto dal best lap di Max Verstappen (Red Bull). 12.01 BANDIERA A SCACCHI! Termina la prima sessione dei test in Bahrain con Verstappen davanti a tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Verstappen precede Piastri. 4° Hamilton, tanto lavoro sui long run

Approfondimenti su F1 Test Sakhir

A Sakhir, gli ultimi minuti di test hanno visto un buon avvicinamento di Piastri a Verstappen, mentre Hamilton si concentra sui long run con la Ferrari.

Max Verstappen ha dominato il test a Sakhir, portando la sua Red Bull davanti a tutti.

Ultime notizie su F1 Test Sakhir

