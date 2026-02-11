A Sakhir, gli ultimi minuti di test hanno visto un buon avvicinamento di Piastri a Verstappen, mentre Hamilton si concentra sui long run con la Ferrari. La scena si chiude con le vetture che rientrano ai box, lasciando in sospeso le ultime prove prima della pausa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59 Ultimi due minuti d’azione a Sakhir prima della pausa, Hamilton non migliora il proprio crono al rientro in pista. 11.57 Hamilton in pista con la Ferrari, prendiamo nota di quel che fara. 11.54 75 giri per la Racing Bulls di Lindblad, ‘tallonato’ dalla Williams di Sainz, a quota 74. 11.50 Hamilton è molto salito coi tempi, alzando il ritmo in 1’43”. Lewis va ai box. 11.48 Hamilton alza il suo ritmo in 1’39?981 anche per via di un po’ di traffico. 11.46 Verstappen è subito rientrato ai box, mentre Hamilton sta impostando i suoi long run in 1?38 alto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Piastri si avvicina a Verstappen, Hamilton lavora sui long run con la Ferrari

La giornata di test a Sakhir si anima con le prime sorprese.

La sessione di test a Sakhir si fa interessante.

