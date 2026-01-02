Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania | la decisione del prefetto
In occasione della partita di Serie A tra Inter e Napoli, prevista per l’11 gennaio a San Siro, il prefetto di Milano ha adottato misure restrittive, tra cui il divieto di accesso per i residenti in Campania. La decisione mira a garantire la sicurezza pubblica durante l’evento, limitando l’afflusso di tifosi provenienti dalla regione campana nelle aree limitrofe allo stadio.
Inter-Napoli. In vista della sfida di Serie A tra Inter e Napoli, in programma l’11 gennaio a San Siro, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto una serie di misure restrittive per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nell’area dello stadio e nelle zone circostanti. Nel dettaglio, è stato stabilito il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania e in provincia di Genova, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Napoli. Fanno eccezione esclusivamente i residenti in Campania e nel Genovese che risultino titolari della fidelity card dell’Inter sottoscritta prima del 19 dicembre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
