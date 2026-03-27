Verso Napoli-Milan sfida da brividi | Conte prepara l’assalto ad Allegri

In vista della partita tra Napoli e Milan, l’allenatore del Napoli sta preparando la squadra per affrontare la sfida. I lavori di allenamento continuano con attenzione, mentre l’allenatore del Napoli si concentra sulla strategia da adottare contro i rossoneri. La partita è programmata per una data prossima, e le due squadre si preparano a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Proseguono i lavori di Antonio Conte ed il suo Napoli in vista della gara contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma lunedì 6 aprile alle ore 20:45 presso lo stadio Diego Armando Maradona. Sarà un big match infuocato, vista l'importanza: le due formazioni si trovano ad un solo punto di distanza. Chi ne uscirà vincente, avrà l'opportunità di mettere una fortissima pressione all'Inter capolista. Second il report del club partenopeo, gli azzurri di Conte oggi hanno svolto una doppia seduta di allenamento presso il centro sportivo di Castel Volturno. Al mattino la squadra si è concentrata più sull'aspetto tecnico e tattico, nel pomeriggio, invece, il lavoro è stato più orientato sul fronte metabolico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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