Verso Napoli-Roma | Gasp prepara il tridente per sorprendere Conte

Gasp prepara il tridente per sorprendere Conte. Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, si sta concentrando sulla strategia offensiva per la sfida di domani a Napoli, dove la Roma cerca una vittoria che manca dal 2018 e potrebbe cambiare il suo cammino verso la Champions. Si parla di un possibile cambio di modulo e di un attacco più deciso, per cercare di mettere in difficoltà la difesa partenopea.

Gasp all'assalto. Il tecnico si prepara ad affrontare la delicata sfida in casa del Napoli, dove la Roma non vince dal 2018 (3 pareggi e 4 sconfitte in sette gare), che può valere una fetta importante della qualificazione alla prossima Champions. Contro la squadra di Conte (che ha battuto una sola volta in carriera, proprio lo scorso anno al Maradona, nelle dieci sfide di Serie A) i giallorossi cercano il salto di qualità definitivo nei big match, dopo aver aperto il girone di ritorno con il pareggio dell'Olimpico contro il Milan. Tante buone prestazioni negli scontri diretti ma soltanto il punto dello scorso 25 gennaio e tante sconfitte di misura.