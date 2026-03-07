Milan Inter Pio Esposito alla prova del… Diavolo! E ai rossoneri ha già segnato nelle giovanili…

Pio Esposito si appresta a affrontare la prossima partita tra Milan e Inter, una sfida importante per il suo percorso. Il giovane attaccante ha già avuto modo di segnare ai rossoneri durante le partite delle giovanili. La partita si avvicina e lui si prepara a dimostrare il suo talento in prima squadra.

Inter News 24 Milan Inter, Pio Esposito si prepara alla grande sfida del derby: intanto i rossoneri li ha già colpiti nelle giovanili.. Domani sera non sarà una partita come le altre per Pio Esposito. Il classe 2005 si appresta infatti a vivere il suo primo Derby della Madonnina da titolare, un traguardo che corona una crescita esponenziale sotto la guida di Cristian Chivu. Dopo aver assaggiato il campo per soli cinque minuti nella gara d’andata, il giovane attaccante dell’ Inter ha già dimostrato di che pasta è fatto segnando in Serie A, Champions League e persino con la Nazionale maggiore. Il ragazzo ha già colpito una big come la Juventus, e ora punta il Milan di Massimiliano Allegri per entrare definitivamente nel cuore dei tifosi nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

Pio Esposito, la Premier League lo vuole: l'Inter pensa già al rinnovo.Francesco Pio Esposito sta guidando la crescita del reparto offensivo dell’Inter, emergendo come protagonista al centro del progetto nerazzurro.

Del Piero analizza il derby d’Italia: «L’Inter ha avuto un plus, Pio Esposito sta determinando sempre di più»Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato...

