Pagelle Cagliari-Milan i voti di Gazzetta | Rabiot leader vero Ha cambiato il Milan

Le pagelle di Cagliari-Milan, match della 18ª giornata di Serie A 2025-2026, sono state pubblicate da 'La Gazzetta dello Sport'. In questa occasione, si evidenzia il ruolo di Rabiot come vero leader e l'impatto positivo avuto sul gioco del Milan. Di seguito, i voti e i giudizi sui singoli calciatori rossoneri, in un'analisi dettagliata e obiettiva della partita.

Le pagelle di Cagliari-Milan 0-1, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026. Voti e giudizi rossoneri de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Cagliari-Milan, i voti di Gazzetta: “Rabiot leader vero. Ha cambiato il Milan” Leggi anche: Pagelle derby Inter-Milan, i voti di Gazzetta: Rabiot determinante, dà spessore Leggi anche: Pagelle Torino-Milan, i voti di Gazzetta: Rabiot è l’anima dei rossoneri di Allegri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cagliari-Milan, le pagelle: Rabiot vero leader, 7,5. Zappa, errore decisivo: 5; Le pagelle di Cagliari-Milan 0-1: riecco Leão, Modric professore, Kilicsoy non punge; Cagliari-Milan 0-1, pagelle e tabellino: Leao torna ed è subito decisivo, Modric ha scoperto la Fonte della giovinezza, per Zappa un errore che costa caro; Basta Leao a mezzo servizio: solito 1-0 Milan nell'anticipo di Cagliari. Pagelle Cagliari-Milan, il migliore e il peggiore in campo - Milan, il migliore e il peggiore in campo dell'anticipo della partita di Serie A ... milanlive.it

Cagliari-Milan 0-1, pagelle e tabellino: Leao torna ed è subito decisivo, Modric ha scoperto la Fonte della giovinezza, per Zappa un errore che costa caro - Dopo le difficoltà del primo tempo, la formazione di Allegri prende in mano il pallino del gioco nel corso della ripresa e conquista tre punti importanti all'Unipol Domus. msn.com

Le pagelle di Cagliari-Milan 0-1: riecco Leão, Modric professore, Kilicsoy non punge - L'MVP è Rafael Leão, bene anche Modric e Rabiot così come la difesa. eurosport.it

Ecco le pagelle di #Cagliari-#Milan (0-1) a cura del Direttore #SerieAEnilive #ACMilan #ForzaMilan - facebook.com facebook

Pagelle #CagliariMilan I voti x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.