Durante la pausa delle competizioni, si susseguono discussioni sul futuro della squadra e del suo allenatore, con particolare attenzione alle mosse della proprietà. Nei giorni recenti, si sono intensificate le voci riguardanti il possibile coinvolgimento di un nuovo proprietario nel settore sportivo, mentre il tecnico resta al centro delle speculazioni. La situazione resta da seguire attentamente nelle prossime settimane.

La sosta alimenta voci sul futuro dei giallorossi, in particolare del tecnico Gian Piero Gasperini e della dirigenza. Il tecnico alza l’asticella e ora tocca ai Friedkin ricomporre il terzetto oltre le distanze caratteriali con Claudio Ranieri e Ricky Massara. C’è un progetto triennale da salvare e portare avanti. L’appuntamento con Dentro la Roma insieme a Filippo Biafora e Lorenzo Pes Il centrodestra deve combattere e reagire. Il Tempo diventa officina di idee per ripartire Rimpatri: Procaccini (FdI), “La linea del governo Meloni è diventata linea europea. Ora sistema più efficace” . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Verso l'Inter nel segno di Gasperini. Ora Friedkin scende in campo

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L'ordine arrivato dall’alto (e cioè dai Friedkin) è quello di abbassare i toni, compattarsi il più possibile e pensare solo a lavorare. Gasperini, da parte sua, continua ad essere convinto del buon lavoro svolto finora, soprattutto in considerazione di una rosa ridotta - facebook.com facebook

#Gasperini in famiglia, in attesa di confronti Dopo il nervosismo, Gian Piero si gode il giorno libero. Complicati i rapporti con #Ranieri e #Massara. #Friedkin ha rimandato le decisioni: ora per il futuro serve unità @ValdarchiSimone #ASRoma x.com