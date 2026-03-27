Vento di burrasca | interventi dei vigili del fuoco e voli cancellati gli aggiornamenti

Venerdì 27 marzo 2026, una forte burrasca ha interessato la città di Genova, causando numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale. Durante la notte sono stati segnalati e affrontati problemi come rami caduti, strutture instabili e tetti a rischio crollo. Inoltre, i venti hanno provocato la cancellazione di alcuni voli in aeroporto e disagi nelle strade della città.

A Genova ancora chiusi parchi, giardini e cimiteri; sopraelevata vietata alle moto. A Marassi strada riaperta dopo la caduta di pezzi di ardesia dal tetto di un asilo L'avviso per vento di burrasca forte è stato prorogato e a Genova rimangono in vigore a Genova le misure di sicurezza come il divieto di transito a motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro. Chiusi al pubblico giardini e parchi storici comunali, così come i cimiteri. Tra le situazioni più problematiche della serata di giovedì 26 marzo quella di viale Centurione Bracelli a Marassi, chiusa dalla polizia locale dall'intersezione con via Fereggiano a quella con passo Bracelli per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Vento di burrasca: interventi dei vigili del fuoco e voli cancellati, gli aggiornamenti Articoli correlati La Calabria stretta nella morsa del maltempo: nel Reggino 40 gli interventi dei vigili del fuoco per il forte ventoIl maltempo, che da due giorni sferza la Calabria, ha visto sull'intero territorio una significativa attività di soccorso tecnico urgente messa in... Raffiche di vento e maltempo, in due giorni 647 interventi dei vigili del fuoco in SiciliaSono Palermo, Messina, Catania e Trapani le province maggiormente colpite dall'ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta anche sulla... Tutti gli aggiornamenti su Vento di burrasca interventi dei vigili... Temi più discussi: Vento di burrasca in Trentino, dalla mattina 130 interventi dei vigili del fuoco; Vento forte: decine di interventi nella notte, anche oggi avviso meteo; Vento di burrasca in Trentino, raffiche oltre i 100 chilometri orari e più di 130 interventi dei vigili del fuoco. E resta l’allerta; Vento forte a Genova, alberi e tegole crollate: una donna e una ragazza ferite. Voli dirottati e strade chiuse. Vento di burrasca, ancora una notte di alberi e tegole cadute. All'aeroporto di Genova voli cancellati anche oggiIl forte vento persisterà anche nella giornata di oggi, con l’avviso per vento di burrasca emesso da Arpal fino al primo pomeriggio ... primocanale.it Vento di burrasca a Genova, decine di interventi dei Vigili del Fuoco. A Marassi chiuso un asiloLe ordinanze prorogate anche oggi: parchi, cimiteri chiusi e sopraelevata off limits per i motocicli. Ieri voli cancellati o dirottati, strade chiuse e disagi ferroviari ... lavocedigenova.it Raffiche di vento fino a 100 km/h registrate oggi al Campo dei Fiori, temperature in calo. - facebook.com facebook PROTEZIONE CIVILE AVVISO PER VENTO DI BURRASCA FORTE per oggi 26/03/2026 e domani 27/03/2026 Entrano in vigore le ordinanze n.09/2016 e n.60/2016: • Divieto transito sopraelevata a veicoli a due ruote, telonati e furgonati • Giardini, parchi e x.com