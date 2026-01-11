La Calabria stretta nella morsa del maltempo | nel Reggino 40 gli interventi dei vigili del fuoco per il forte vento

La Calabria continua a fronteggiare le conseguenze del maltempo, con il Reggino che ha richiesto oltre 40 interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento. Le condizioni meteorologiche avverse persistono da due giorni, richiedendo interventi di emergenza per garantire la sicurezza della popolazione e delle strutture. La situazione resta sotto controllo, con l’attenzione delle autorità rivolta alla gestione delle criticità ancora presenti sul territorio.

Il maltempo, che da due giorni sferza la Calabria, ha visto sull'intero territorio una significativa attività di soccorso tecnico urgente messa in campo dai vigili del fuoco a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato la regione. Complessivamente, sul territorio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

