Il maltempo ha colpito il Trentino con raffiche di vento fino a 120 chilometri all’ora e nevicate a quote superiori ai mille metri. In seguito alle condizioni meteorologiche avverse, sono stati registrati due feriti e circa cento interventi dei vigili del fuoco in poche ore. La zona ha subito danni diffusi a causa delle intense perturbazioni.

Il colpo di coda dell’inverno lascia il segno in Trentino. Raffiche fino a 120 chilometri orari, neve oltre i mille metri e una lunga scia di danni: il bilancio parla di due feriti e quasi cento interventi dei vigili del fuoco in poche ore. La perturbazione, arrivata nella serata di mercoledì, ha messo sotto pressione il territorio, con disagi diffusi tra città e valli. Gli episodi più gravi si sono registrati nel capoluogo e a Gardolo. A Trento, all’angolo tra via Esterle e via Prati, una tegola staccata dal tetto di un edificio ha colpito alla mano un ragazzo che stava passando in strada. Soccorso sul posto dalla polizia locale, è stato poi trasferito all’ospedale Santa Chiara per le cure del caso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Vento a 120 all’ora e neve: Trentino flagellato dal maltempo, due feriti

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