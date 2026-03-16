L’Italia si trova divisa tra le nevicate abbondanti al Nord e le piogge con venti di burrasca al Sud. Le nevicate coinvolgono diverse regioni del Nord, creando accumuli di neve significativi. Al Sud, invece, si registrano piogge intense accompagnate da venti di forte intensità. La situazione meteorologica interessa vaste aree del paese con condizioni diverse tra nord e sud.

Italia divisa in due. Nevicate anche abbondanti al nord. Piogge e venti di burrasca sulle Regioni meridionali. Allerta arancione domani in Basilicata, Calabria e Sicilia. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Italia divisa in due dal maltempo. Neve al Nord, pioggia e vento al Sud

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