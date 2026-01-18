don mario sempre disponibile il suo un vangelo senza confini

Don Mario è stato un punto di riferimento per la comunità latinoamericana, sempre disponibile e vicino ai bisogni di tutti. La sua presenza ha lasciato un ricordo profondo e sincero. Lunedì 19 gennaio, presso la chiesa di San Francesco, si terranno i funerali presieduti dal Vescovo Beschi, per onorare la memoria di un uomo che ha vissuto il suo Vangelo senza confini, lasciando un segno indelebile.

La comunità boliviana è in lutto per la morte del «suo» don Mario Marossi. Un dolore profondo, unito a infinita gratitudine per quello il sacerdote è stato e ha fatto per chi veniva da lontano, dalla Bolivia, dall’America Latina con la missione di Santa Rosa da Lima e da tutto il mondo con il suo impegno nella parrocchia di San Francesco, dove verrà salutato lunedì 19 gennaio alle 15, con i funerali presieduti dal Vescovo Francesco Beschi. Sabato 17 la comunità latinoamericana si è stretta in preghiera, oggi lo faranno filippini e ucraini. «Don Mario è stato davvero un “padrecito” per molti di noi», dice Rosita Carmina Ruiz, che ha conosciuto il sacerdote, nel 2006, un anno dopo essere arrivata in Italia, collaborando con lui e la dottoressa Giuseppina Fadda, che aveva fondato la Casa dei Boliviani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it

