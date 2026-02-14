Dall’Olimpia all’abito talare L’avventura di don Mario lo sportivo diventato prete

Don Mario, ex giocatore di pallacanestro, ha deciso di cambiare vita dopo aver concluso la carriera sportiva, indossando ora l’abito talare. La sua scelta è nata dalla voglia di dedicarsi agli altri e di trovare un senso più profondo nella sua esistenza. È cresciuto in una famiglia di appassionati di basket e ha trascorso anni sui campi, ma ha sempre sentito un richiamo diverso, che lo ha portato a entrare in seminario. La sua storia dimostra come si possa passare dal parquet alla chiesa, senza perdere la passione per lo stare insieme e il desiderio di aiutare le persone.

Dalle giovanili dell'Olimpia fino all'abito talare, a dimostrazione che quello fra sport e spiritualità è un binomio possibile. Don Mario Zaninelli, 65 anni, milanese originario della zona di Porta Romana, oggi parroco di Santa Barbara a San Donato, ha fatto anche dello sport una vocazione. Docente alla Statale di Milano, coautore di più di un volume sulla storia della pallacanestro, premiato con la "stella al merito" del Coni, è convinto che l'attività fisica possa davvero rappresentare uno strumento di condivisione, sull'onda dei valori olimpici e paralimpici. Don Mario, come ha iniziato a giocare a pallacanestro? Una passione ereditata da papà Virginio, che è stato anche segretario di Cesare Rubini, tra i più famosi cestisti e allenatori italiani.