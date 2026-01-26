Valtur Brindisi | casa Pentassuglia è un fortino ma il mal di trasferta pesa

Tanti dubbi ancora da sciogliere fuori dalle mura amiche: primo tra tutti, Blake Francis, da tempo diventato un oggetto misterioso. Dopo il match a Pesaro, il calendario potrebbe dare una mano BRINDISI - Nulla da dichiarare. “Casa Pentassuglia” è proprietà esclusiva di Valtur Brindisi e non c'è squadra che possa espropriarla. L'ultimo tentativo andato a vuoto è stato quello di Avellino, che si presentato con le credenziali di spauracchio, di nuovo pericolo, per aver battuto in precedenza la capolista Pesaro. Ma anche per la squadra di coach De Carlo non c'è stato verso di scardinare la porta di “casa Pentassuglia” e ha rimediato una sconfitta ineccepibile (83-67), maturata nell'arco di tutta la partita, senza aver mai avuto la possibilità di credere e pensare di poter vincere contro i “casalinghi” di coach Piero Bucchi.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

