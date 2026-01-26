Valtur Brindisi | casa Pentassuglia è un fortino ma il mal di trasferta pesa

Tanti dubbi ancora da sciogliere fuori dalle mura amiche: primo tra tutti, Blake Francis, da tempo diventato un oggetto misterioso. Dopo il match a Pesaro, il calendario potrebbe dare una mano BRINDISI - Nulla da dichiarare. “Casa Pentassuglia” è proprietà esclusiva di Valtur Brindisi e non c'è squadra che possa espropriarla. L'ultimo tentativo andato a vuoto è stato quello di Avellino, che si presentato con le credenziali di spauracchio, di nuovo pericolo, per aver battuto in precedenza la capolista Pesaro. Ma anche per la squadra di coach De Carlo non c'è stato verso di scardinare la porta di “casa Pentassuglia” e ha rimediato una sconfitta ineccepibile (83-67), maturata nell'arco di tutta la partita, senza aver mai avuto la possibilità di credere e pensare di poter vincere contro i “casalinghi” di coach Piero Bucchi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su valtur brindisi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su valtur brindisi

Argomenti discussi: Avellino Basket alla prova del Pala Pentassuglia: a Brindisi per il salto di qualità.

Valtur Brindisi: casa Pentassuglia è un fortino, ma il mal di trasferta pesaTanti dubbi ancora da sciogliere fuori dalle mura amiche: primo tra tutti, Blake Francis, da tempo diventato un oggetto misterioso. Dopo il match a Pesaro, il calendario potrebbe dare una mano ... brindisireport.it

Valtur Brindisi perfetta in casa: anche Avellino cade (83-67) al PalaPentassugliaGli uomini di coach Bucchi superano in scioltezza gli irpini, restando nel gruppone di squadre che inseguono le capolista Pesaro e Livorno. Gara subito indirizzata da Copeland, autore di 17 punti nel ... today.it

Diretta Il format di approfondimento dedicato alla squadra pugliese in A2 della Valtur Brindisi. Lunedì 26 gennaio alle 21:00 su Teleregione Conduce Antonio Celeste, coadiuvato da Francesco Guadalupi La differita del match Valtur Bri - facebook.com facebook

Valtur Brindisi (@ValturBrindisi) on X x.com