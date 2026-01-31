Ancora mal di trasferta per la Valtur Brindisi | sfuma la rimonta contro Pesaro
La Valtur Brindisi torna a casa a mani vuote dopo la partita contro Pesaro. La squadra si avvicina a una rimonta incredibile, recuperando terreno nel finale e passando da -15 a -3. Tuttavia, negli ultimi minuti i padroni di casa della Victoria Libertas riescono a mantenere il vantaggio e portano a casa la vittoria. La trasferta si rivela ancora una volta difficile per la squadra brindisina.
Trasferta nuovamente amara per la Valtur. Brindisi accarezza il sogno di una rimonta incredibile negli ultimi minuti di gioco dal -15 fino al -3, ma il finale premia i padroni di casa della Victoria Libertas. Pesaro stacca in classifica i pugliesi, distanti quattro punti e differenza punti ribaltata nello scontro diretto (+4 Brindisi all'andata, +8 Pesaro al ritorno). Mvp del match Tambone, autore di 29 punti con 1515 dalla lunetta. Non basta una delle migliori prestazioni di Francis da top scorer dei suoi con 22 punti. Inizio a spron battuto per i padroni di casa, in vantaggio 12-5 nei primi quattro minuti di gioco.🔗 Leggi su Brindisireport.it
