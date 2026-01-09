A 30 anni dalla tragedia e nel ricordo di Stefano Costa si rinnova il gemellaggio di comunità
A trent’anni dalla tragedia, il ricordo di Stefano Costa si rinnova attraverso il gemellaggio tra le comunità di Novoli e altre realtà. In suo nome, si rafforza un legame di amicizia, rispetto e solidarietà, simbolo di un percorso che supera il dolore e promuove la fratellanza tra le persone. Un gesto che mantiene vivo il ricordo e rafforza i valori di unità e collaborazione.
NOVOLI - Nel nome di Stefano Costa, in segno di un'amicizia, di una fratellanza e di un rispetto che va oltre il dolore e si cementifica negli anni. Novoli e Monteferrante rinnovano il gemellaggio nato nel gennaio del 1996, in occasione del primo anniversario del tragico evento del 4 gennaio 1995. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
A 30 anni dalla tragedia e nel ricordo di Stefano Costa si rinnova il gemellaggio di comunità - Nel nome dello scout 11enne morto tragicamente in un campo invernale per il crollo di un tetto sotto il peso della neve, Novoli e Monteferrante riconfermano la propria amicizia oltre il dolore della m ... lecceprima.it
