A 30 anni dalla tragedia e nel ricordo di Stefano Costa si rinnova il gemellaggio di comunità

A trent’anni dalla tragedia, il ricordo di Stefano Costa si rinnova attraverso il gemellaggio tra le comunità di Novoli e altre realtà. In suo nome, si rafforza un legame di amicizia, rispetto e solidarietà, simbolo di un percorso che supera il dolore e promuove la fratellanza tra le persone. Un gesto che mantiene vivo il ricordo e rafforza i valori di unità e collaborazione.

Il commosso ricordo a 30 anni dalla tragedia del Parsifal - A Rimini la cerimonia in ricordo del naufragio del Parsifal, che trent'anni fa, nel Golfo del Leone, costò la vita a sei giovani velisti. rainews.it

La corriera nel dirupo e il ricordo di una tragedia terribile: "A 77 anni di distanza è un evento ancora impresso nella memoria" - 30 del 2 gennaio 1949 quando una tranquilla giornata all'insegna dello sci si trasformò in tragedia. ildolomiti.it

La tragedia avvenuta a Cervinia dove uno snowboarder moldavo di 34 anni è precipitato da un salto di roccia durante una discesa fuoripista - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.